O cliente foi encaminhado à 19ª DP e liberado em seguida.Foto/Reprodução

Publicado 29/09/2022 13:27 | Atualizado 29/09/2022 13:35

Rio - Um homem foi conduzido à 19ª DP (Tijuca), suspeito de dar calote em um hotel na Rua Haddock Lobo, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio. A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (29).

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados e, no local, informados por funcionários do estabelecimento que um cliente não queria efetuar o pagamento da estadia, bem como do consumo de bebidas e alimentos. Não foi divulgado se ele estava acompanhado.



Ainda segundo informações divulgadas pela PM, o homem foi conduzido à 19ª DP, onde, após averiguação, foram constatados dois mandados de prisão em aberto no nome do cliente, um deles expedido no ano de 2020.



Procurada, a Polícia Civil informou que o homem não pôde ser preso devido ao período de eleições, baseado no Código Eleitoral. Por ter direito ao voto, ele foi liberado da delegacia.