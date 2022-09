Queda de muro atingiu criança de 3 anos na Vila Cruzeiro - Reprodução/Redes Sociais

Queda de muro atingiu criança de 3 anos na Vila CruzeiroReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/09/2022 14:21 | Atualizado 29/09/2022 16:56

Rio - O muro de uma casa desabou, na manhã desta quinta-feira (29), na comunidade da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e atingiu uma criança de 3 anos que estava no imóvel. De acordo com relatos de moradores nas redes sociais, o caso aconteceu na região conhecida como Terrinha e a família teria perdido roupas e móveis. A Defesa Civil municipal não foi acionada, mas enviou equipes para o local à tarde.

O Corpo de Bombeiros informou que também não foi acionado para a ocorrência. O menino foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, por vizinhos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES), a vítima passou por avaliação médica na unidade, realizou exames e já recebeu alta hospitalar. "Graças às mãos de Deus ele está bem. Já foi liberado do hospital", disse uma mulher, que se identificou como tia da criança, em uma publicação nas redes sociais.

Já a Defesa Civil afirmou em nota que os engenheiros constataram se tratar de um deslizamento por sobrecarga hidráulica de águas pluviais e esgotos, acompanhado do desabamento de muro de concreto, erguido com drenos, mas sem embasamento técnico.



De acordo com os engenheiros, há risco iminente de novos deslizamentos e de desabamentos no imóvel. O imóvel foi interditado e o laudo encaminhado para a Secretaria de Conservação para demolição total do muro e da parede do imóvel. Também foram acionadas a Secretaria de Assistência Social e a GeoRio.

Chuva deve permanecer até domingo

Ao longo da quinta-feira, o transporte de umidade do oceano vai manter o tempo instável, com céu nublado a encoberto. A previsão é de que continue chovendo de forma fraca a moderada durante todo o dia. Com vento forte, os termômetros podem registrar máxima de 22º C e mínima de 16º C. A chuva deve permanecer na cidade do Rio até o próximo domingo (2), por conta da atuação de áreas de instabilidade sobre a Região Sudeste e a aproximação e passagem de uma frente fria.



Já na sexta-feira (30), pode haver chuva fraca a moderada e as tempuraturas podem ficar entre os 22º e 13ºC. Os ventos ficam moderados. No sábado (1º), há previsão de pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde, com vento fraco a moderado. A máxima pode chegar aos 24º C, com mínima de 15º C, e o céu ficará nublado a encoberto. Já o domingo deve ser de chuva fraca, com termômetros podendo chegar aos 25º C, com mínima de 15º C. Os ventos ficam fracos a moderados e o dia será nublado a encoberto.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em apenas um dia, choveu a metade da média de chuva de setembro na cidade. O total registrado hoje, de 110,2 mm, no Alto da Boa Vista, foi praticamente o dobro da média para todo o mês, que é de 219,5 mm. Considerando a chuva desde o início de setembro, o total já é de 261,7 mm, valor 19% acima da média.