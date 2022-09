Equipes da 25ª DP (Engenho Novo) apreenderam armas, carregadores e munições como parte da Operação Ópla - Divulgação

Equipes da 25ª DP (Engenho Novo) apreenderam armas, carregadores e munições como parte da Operação ÓplaDivulgação

Publicado 29/09/2022 16:23 | Atualizado 29/09/2022 16:58

Rio - Equipes da 25ª DP (Engenho Novo) deram início, na manhã desta quinta-feira (29), no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, à primeira fase da Operação Ópla, que busca combater o tráfico de armas.

Cumprindo mandados aprovados pela 36ª vara criminal do Rio de Janeiro, os policiais apreenderam quatro fuzis, quatro pistolas, um revólver, dezenas de carregadores, munições e acessórios para armas de fogo. A residência estava vazia, portanto ninguém foi preso. De acordo com o delegado Alessandro Petralanda, titular da 25ª DP, a polícia busca confirmar a forma como os armamentos apreendidos foram adquiridos e como eles teriam sido usados.



“É um tipo de crime que vem ocorrendo bastante. Pessoas que tem o CAC (registro que permite a obtenção legal de armas de fogo) acabam comprando além do que é permitido e repassam, revendem, para organizações criminosas”, explicou o delegado, adicionando que um indivíduo com CAC está sendo investigado.

As próximas fases da Operação Ópla têm como objetivo identificar mais pessoas envolvidas no repasse ilegal, sejam colecionadores com CAC ou parte de uma organização criminosa, descobrir o número de armas e munições adquiridas dessa forma no último ano e o destino que elas tiveram.