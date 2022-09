Laboratório Municipal de Saúde Pública Miguelote Viana tem como objetivo ampliar o acesso a diagnósticos de doenças como dengue, zika e chikungunya - Divulgação

Laboratório Municipal de Saúde Pública Miguelote Viana tem como objetivo ampliar o acesso a diagnósticos de doenças como dengue, zika e chikungunyaDivulgação

Publicado 29/09/2022 16:31 | Atualizado 29/09/2022 16:38

Rio- A cidade de Niterói vai ganhar um novo laboratório regional de saúde pública, que será referência para as regiões Metropolitana II e Baixada Litorânea. O Laboratório Municipal de Saúde Pública Miguelote Viana tem como objetivo ampliar o acesso a diagnósticos de doenças como dengue, zika e chikungunya, de forma descentralizada e complementar ao serviço realizado pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen-RJ) de gestão estadual.

Para isso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) vai realizar o repasse de R$3,8 milhões, destinado para obra e aquisição de equipamentos, e mais R$200 mil mensais para custeio da unidade. Os recursos serão repassados diretamente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde.

"A criação do laboratório regional é fundamental para que possamos aumentar a capacidade do estado de realizar análises diagnósticas de doenças de interesse em saúde pública de forma descentralizada. Isso nos dará agilidade e garantirá abrangência, para que possamos conhecer cada vez mais o cenário das doenças no estado", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Assim que a unidade estiver em funcionamento, o Lacen-RJ fará o envio dos insumos para a realização de diagnóstico da dengue, zika, chikungunya, rubéola, parvovírus, doença de Chagas, leptospirose, leishmaniose visceral humana e leishmaniose visceral canina. A testagem poderá ser expandida para outras doenças, de acordo com a capacidade dos laboratórios.

Volta Redonda também terá novo laboratório

Os moradores das regiões do Médio Paraíba, Baía de Ilha Grande e Centro Sul Fluminense também vão ser beneficiados com a implantação de um laboratório regional de saúde pública. Em Volta Redonda, o Laboratório Municipal do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves também vai passar por obras e vai receber novos equipamentos.

A criação dos centros de diagnóstico regionalizados foi deliberada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB,) de outubro do ano passado, onde foi pactuado o repasse dos recursos financeiros. Os municípios onde funcionarão as novas unidades assinarão um Termo de Compromisso para aplicar os recursos repassados exclusivamente nas atividades relacionadas na CIB. Ao todo, a Secretaria de Estado de Saúde vai realizar o repasse de R$7,6 milhões para investimento e R$2,4 milhões para custeio aos municípios de Niterói e Volta Redonda.

Os Lacens integram o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab) do Ministério da Saúde e constituem uma rede nacional de laboratórios organizada em sub-redes, por agravos ou programas e por grau de complexidade das atividades relacionadas à Vigilância em Saúde. O Lacen-RJ atua como Laboratório de Referência Estadual (LRE), coordenando a rede de laboratórios públicos e privados que realizam essas análises em todo o estado do Rio. As novas unidades regionais vão oferecer serviços de diagnóstico de baixa e média complexidade.