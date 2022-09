Caso foi levado para a 21ª DP (Bonsucesso) e agora segue para a Justiça - Reprodução / Google Street View

Caso foi levado para a 21ª DP (Bonsucesso) e agora segue para a JustiçaReprodução / Google Street View

Publicado 29/09/2022 16:14 | Atualizado 29/09/2022 16:21

Rio - Um homem foi preso acusado de tentar matar a mulher e a filha à marteladas. Ele foi detido por policiais militares do 3º BPM (Méier), na manhã do último domingo (25). A identidade do suspeito e das vítimas não foi revelada.



Segundo a PM, os agentes foram acionados para verificar uma ocorrência envolvendo a entrada de uma pessoa ferida no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. Ainda segundo a corporação, a situação foi constatada na unidade de saúde. O indivíduo foi detido, permanecendo custodiado, após chegar a informação de que o homem era suspeito de envolvimento em agressão contra outras três pessoas.



O suspeito foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso) e o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de duplo feminicídio tentado, lesão corporal qualificada e ameaça. O caso segue agora para a Justiça.