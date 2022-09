Apesar de chuva ter dado trégua no início da manhã, ainda pode chover ou chuviscar a qualquer hora do dia - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Apesar de chuva ter dado trégua no início da manhã, ainda pode chover ou chuviscar a qualquer hora do diaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/09/2022 08:27

Rio - O município do Rio voltou ao estágio de normalidade às 7h30 desta sexta-feira (30), devido à redução dos acumulados de chuva. Entretanto, cariocas que precisarem sair de casa devem ficar atentos, porque a atuação de áreas de instabilidade e a alta disponibilidade de umidade na Região Sudeste irão influenciar o tempo, podendo chover ou chuviscar a qualquer hora do dia, principalmente no período da noite.



Durante esta sexta-feira, o predomínio será de céu nublado e ventos fracos, com a temperatura máxima podendo chegar aos 22º C e a mínima de 14º C. De acordo com o Sistema Alerta Rio, os últimos registros de chuva aconteceram às 2h45, nos bairros do Jardim do Botânico, Alto da Boa Vista, Copacabana, Laranjeiras e Santa Cruz. Na madrugada, equipes da prefeitura precisaram atuar em ocorrências provocadas pela chuva na cidade.



Por volta das 5h, na Avenida Borges de Medeiros, duas faixas foram ocupadas, na altura do Parque dos Patins, no sentido Túnel Rebouços, por conta de bolsões d'água. Na Barra da Tijuca, a Estrada do Itanhangá também ficou interditada por conta da queda de uma árvore, no sentido Muzema. A via foi liberada às 1h10. Na Estrada do Camorim, em Jacarepaguá, a queda de uma árvore atingiu um carro. O Corpo de Bombeiros, a Comlurb e a Light foram acionados e a pista só foi liberada às 1h08.



Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), até o último dia 29, foram registrados 155 mm de acumulado médio de chuva, sendo o setembro mais chuvoso desde 2005, quando foram registrados 157,6 mm. A média, resultado do cálculo comparativo com os meses de setembro desde 2005, é de 73,4 mm. De acordo com o Alerta Rio, o primeiro fim de semana do mês de outubro também vai ser chuvoso.

Neste sábado (1º), há previsão de chuva fraca a moderada a partir da tarde, com ventos fracos a moderados. O céu fica nublado e os termômetros podem registrar máxima de 24º C e mínima de 13º C. No domingo (2), a população vai precisar levar o guarda-chuva para ir votar no primeiro turno das eleições, porque deve chover de forma fraca a moderada. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados. A máxima prevista é de 26º C e a mínima de 14º C.