A auxiliar de serviços gerais Marise Silva, de 50 anos, morreu nesta quarta-feira (28 - Reprodução

A auxiliar de serviços gerais Marise Silva, de 50 anos, morreu nesta quarta-feira (28Reprodução

Publicado 30/09/2022 13:58





O laudo da necropsia, divulgado nesta sexta, apontou que Marise morreu por conta de um edema de pulmões e infarto. De acordo com a filha, a mãe não tinha doenças pré-existentes e a morte teria sido causada por conta do procedimento estético. Rio - Policiais estiveram novamente, na manhã desta sexta-feira (30), na clínica onde Marise Silva de Souza, de 50 anos, morreu nesta quarta-feira (28) no bairro de Santíssimo, Zona Oeste do Rio, junto de familiares da vítima, que acompanharam o andamento das investigações.O laudo da necropsia, divulgado nesta sexta, apontou que Marise morreu por conta de um edema de pulmões e infarto. De acordo com a filha, a mãe não tinha doenças pré-existentes e a morte teria sido causada por conta do procedimento estético.

Familiares afirmam ainda que a esteticista se dizia médica, inclusive receitando antibióticos e realizando procedimentos invasivos no local. Por meio de áudios em um aplicativo de mensagens, a mulher e a esteticista conversavam sobre a intervenção que seria realizada. A polícia está investigando as conversas entre as duas.

Marise foi ao estabelecimento para ser submetida a uma bioplastia nos glúteos, mas passou mal. A filha da vítima disse ainda que a esteticista mandou fotos de antes e depois de outras pacientes para a vítima por meio do aplicativo de mensagens.



De acordo com a Polícia Civil, a 35ª DP (Campo Grande) instaurou inquérito para apurar a morte. A distrital informa que todos os envolvidos foram acionados para prestarem depoimento.

Familiares e amigos de Marise utilizaram as redes sociais para se despedir da auxiliar de serviços gerais. "Setembro vai ser da dor, da minha maior saudade. Deus resolveu recolher você assim tão de repente. Mas Ele sempre sabe o que faz. É impossível não sentir, é impossível falar que está tudo bem. Nunca mais vai ficar bem, sempre faltará você, sempre terá o vazio da sua falta. Eu amo você para s", desabafou a irmã da vítima.

"Estará para sempre em meu coração, dinda. O amor sempre deixa uma marca significativa", declarou um afilhado.



Marise, que era auxiliar de serviços gerais, deixou três filhos. O enterro está marcado para esta, às 14h, no Cemitério Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio.