Trens da SuperVia estão operando com intervalos irregularesArquivo / Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/09/2022 11:29 | Atualizado 30/09/2022 11:30

Rio - Os cariocas enfrentaram atrasos e intervalos irregulares dos trens na manhã desta sexta-feira (30). De acordo com a SuperVia, problemas de energia ao longo de trechos dos ramais de Belford Roxo e Saracuruna atrapalham a operação do transporte. Nas redes sociais, clientes do serviço reclamam da demora. Ainda não há previsão de normalização dos horários.



Devido à falha, passageiros do ramal Belford Roxo precisam trocar de composição na estação Mercadão de Madureira, na Zona Norte, para seguir viagem até os terminais. O ramal opera com horários ampliados.



No ramal Saracuruna, o trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna está operando com intervalos médios de 50 minutos. Segundo a concessionária, técnicos trabalham para normalizar a operação dos ramais e os passageiros estão sendo informados sobre a situação por meio do sistema de áudio dos trens e das estações.

"Impossível não se estressar com a SuperVia, todo dia é a mesma coisa" desabafou um usuário. "Vamos lá, SuperVia, me surpreenda, são 10h58, não é hora de pico, o trem está razoavelmente vazio, qual o problema", perguntou outra passageira que não havia sido informada sobre o motivo dos atrasos. Um dos usuários relatou ter ficado quase duas horas dentro da composição, sem que ela iniciasse a viagem.

Dentro do trem desde as 7:20 em Belford Roxo e somente agora, 9:08 ele sai @SuperVia_trens não deu uma satisfação do porque. — Paulo Henrique (@phnoya) September 30, 2022

*Estagiário, sob supervisão de Larissa Amaral