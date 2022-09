Os celulares e a réplica de arma de fogo apreendida com o bando - Foto: Divulgação/Pmerj

Publicado 30/09/2022 09:42

Rio - Policiais militares prenderam três homens, na noite desta quinta-feira (29), na Avenida Brasil, altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, após o grupo realizar roubos próximo à Estrada do Pedregoso. Com eles foram apreendidos sete celulares, dinheiro em espécie e uma réplica de arma de fogo.

Segundo a assessoria da corporação, agentes do 40º BPM (Campo Grande) se deslocavam pela região, quando foram informados por pedestres que um grupo estava cometendo roubos em um veículo. A equipe realizou um cerco e localizou o automóvel na Avenida Brasil.

Após a abordagem, os militares prenderam os ocupantes e apreenderam os celulares, o dinheiro e o simulacro de revólver, além de pertences das vítimas.

O material e os detidos foram encaminhados para a 35ª DP (Campo grande) para registro de ocorrência.