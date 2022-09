Tabletes de maconha apreendidos com a dupla pesavam cerca de 1,5 kg, cada - Divulgação/Pmerj

Publicado 30/09/2022 10:29 | Atualizado 30/09/2022 10:37

Rio - Policiais militares prenderam um homem e apreenderam um adolescente, em um carro de aplicativo, na noite desta quinta-feira (29), na cidade de Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Com a dupla foram encontrados dois tabletes de maconha que pesavam cerca de 1,5kg cada.

Segundo a assessoria da corporação, agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (Bprv) realizavam um patrulhamento na RJ-162, próximo ao trevo de Rio das Ostras, quando realizaram uma abordagem ao veículo de aplicativo. Após realizarem inspeção no automóvel, encontraram a droga com o homem, que foi preso em flagrante. Ele estava acompanhando de um adolescente, que também foi apreendido.

A ocorrência foi registrada na 128ª DP (Rio das Ostras).