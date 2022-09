O caso aconteceu dentro da sala de aula do Colégio Elite, em Duque de Caxias, durante um intervalo entre as aulas - Arthur Toledo

Publicado 30/09/2022 16:27 | Atualizado 30/09/2022 16:39

Rio - Uma aluna de 15 anos do Colégio Elite, da unidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, afirma ter sido de vítima de importunação sexual dentro de sala de aula. A adolescente denunciou um colega de classe, de 14 anos, em agosto. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias.



Procurado, o Colégio Elite disse que está atuando e tomando todas as medidas cabíveis em relação à denúncia reportada pela estudante.

"Além do atendimento aos alunos e aos familiares, em um primeiro momento, disponibilizamos, a pedido da família, o modelo de ensino remoto para que a aluna seguisse com suas atividades acadêmicas de forma confortável durante o processo de investigação do caso pelos órgãos competentes. O Conselho Tutelar foi prontamente acionado para atuar no caso", informou a escola por meio de nota.



No entanto, a escola exigiu o retorno da aluna às aulas presenciais neste mês. "Por questões jurídicas, segundo a Resolução SEEDUC nº 5.993 de 19 de outubro de 2021, a escola não está mais autorizada a oferecer a modalidade de ensino remoto, sendo válido somente o modelo presencial. Por conta disso, a família foi convidada pela direção da unidade para planejar um outro formato que seguisse assegurando o bem-estar da estudante e oferecendo o acesso a todas as atividades avaliativas sem acarretar em prejuízos acadêmicos", afirmou o Colégio Elite.



Ainda segundo a escola, a instituição segue colaborando com as autoridades e oferecendo o suporte necessário à estudante e aos seus responsáveis. "Reiteramos que repudiamos qualquer tipo de violência. Atitudes como essas ferem os valores do Elite e não podem ser aceitas em hipótese alguma. Nos colocamos à disposição em caso de dúvidas", finalizou o colégio.

Procurada, a Polícia Civil não se pronunciou sobre o ocorrido.