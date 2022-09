Ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contou com apoio do Núcleo de Operações Especiais da corporação - Reprodução

Ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) contou com apoio do Núcleo de Operações Especiais da corporaçãoReprodução

Publicado 30/09/2022 17:07 | Atualizado 30/09/2022 17:37

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta sexta-feira (30), um caminhão carregado de ovos que foi roubado e levado para a comunidade Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Segundo a PRF, assim que entraram na comunidade, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos da região, dando início a um confronto. Os suspeitos fugiram em direção a uma zona de mata.



Após o cessar-fogo, os agentes encontraram, com apoio do Núcleo de Operações Especiais (NOE/PRF), o veículo e a carga em uma via próxima.



Tanto o caminhão quanto a carga foram encaminhados para a Polícia Judiciária para posterior devolução ao dono.