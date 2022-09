Enterro da auxiliar de serviços gerais Marise de Souza, de 50 anos, no Cemitério Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio - Marcos Porto/ Agência O Dia

Enterro da auxiliar de serviços gerais Marise de Souza, de 50 anos, no Cemitério Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do RioMarcos Porto/ Agência O Dia

Publicado 30/09/2022 15:35 | Atualizado 30/09/2022 15:40

Rio - Familiares enterraram no Cemitério Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (30), o corpo de Marise Silva de Souza, de 50 anos, morta após realizar um procedimento estético em uma clínica no bairro de Santíssimo . Bastante emocionada, a filha da auxiliar de serviços, Juliana Silva, contou que a mãe foi enganada pela profissional, identificada apenas como Fernanda, responsável por aplicar um produto que somente um cirurgião plástico poderia administrar. Marise foi submetida a uma bioplastia nos glúteos, mas passou mal e morreu na quarta-feira (28). O caso está sendo investigado pela 35ª DP (Campo Grande).

"A mulher fingiu que era médica para realizar um procedimento que nunca soube fazer, não tinha alvará, enganou minha mãe e matou ela. Minha mãe pagou R$ 3,5 mil para a clínica e nós temos provas de tudo, transferência de Pix também. Parecia ser uma clínica regular, amigas da minha mãe já fizeram e não deu nenhum problema. O que ela ia fazer era simples, minha mãe achou que seria enxerto para empinar o bumbum, mas era na verdade um produto que ela [esteticista] não poderia aplicar. A gente quer justiça! Hoje foi minha mãe, amanhã pode ser a mãe de outra pessoa", desabafou Juliana.



A filha, que lembra da mãe como sendo uma pessoa feliz e saudável, afirma que a profissional "entrou" na cabeça da vítima, a matou e depois fugiu. "Eles entram na mente da gente, falam que é de verdade e que não tem nada de errado. Agora ela bloqueou o número da minha mãe, apagou todas as redes e sumiu do mapa para ninguém encontrá-la. Só falou com os policiais no dia da morte e sumiu".

Ainda segundo a família de Marise, outras possíveis vítimas da clínica procuraram por eles para relatar que a auxiliar teria sido a sexta vítima fatal da empresa. "Essas pacientes que tiveram resultados ruins entraram em contato comigo. Me contaram que eles acabaram com o seio e com todo o corpo das pessoas. Há pessoas que alegam que minha mãe é a sexta pessoa que ela mata, mas não posso afirmar pois não tenho provas", desabafa Juliana.

Esteticista negou ter feito o procedimento

De acordo com Juliana, a profissional teria desmentido a realização do procedimento durante depoimento prestado na 35ª DP (Campo Grande). "Ela alega que não fez o procedimento. Diz que minha mãe só pagou 450 reais por sessões de massoterapia, mas eu tenho provas de que minha mãe pagou R$ 3,5 mil por essa gluteosplastia", argumenta.

A filha da vítima diz ainda que a esteticista mandou fotos de antes e depois de outras pacientes para Marise. "Tenho os áudios da minha mãe falando com ela do valor, além dos prints dos depósitos feitos na conta dela. Tenho tudo isso", afirma.

Juliana conta que a mãe realizou o procedimento e voltou à clínica para procurar atendimento porque estava passando mal, com visão turva e náuseas. No estabelecimento, ela teve uma convulsão e o Corpo de Bombeiros foi acionado pela profissional. O socorro chegou minutos depois, mas Marise morreu dentro da clínica.

A distrital informou que todos os envolvidos foram acionados para prestarem depoimento e aguardam o resultado do laudo pericial.

