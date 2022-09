Agressores tentaram fugir após acertar pedra na cabeça de passageira na Estação Pingo DÁgua - Reprodução / Seop

Agressores tentaram fugir após acertar pedra na cabeça de passageira na Estação Pingo DÁguaReprodução / Seop

Publicado 30/09/2022 15:00

Rio - Uma mulher não identificada foi atingida por uma pedra na cabeça após uma confusão na manhã desta sexta-feira (30) na Estação Pingo D'Água, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Mobi-Rio, três homens tentaram dar calote e entrar no articulado, mas foram impedidos. Na sequência, eles agrediram um operador do BRT e arremessaram objetos em direção à estação, atingindo a moça.

A passageira foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o funcionário é golpeado com um soco no rosto. Em seguida, os agressores atiram pedras e garrafas na direção do ônibus. O motorista, os operadores e alguns passageiros correm atrás dos suspeitos e conseguem capturá-los.

CONFIRA:

Passageira é atingida por pedrada na cabeça na manhã desta sexta-feira na Estação Pingo D'Água, em Guaratiba.#ODia



Crédito: Reprodução / Seop pic.twitter.com/oZKs3pg9M6 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 30, 2022

A equipe do BRT Seguro, programa da Secretaria de Ordem Pública (Seop), foi acionada. Os agentes encaminharam o trio à 43ª DP (Guaratiba) e, posteriormente, para a central de flagrantes na 35ª DP (Campo Grande).

fotogaleria

Acidentes e vandalismo

Os ônibus do BRT registraram diversos acidentes e atos de vandalismo nas últimas semanas. No dia 19 deste mês, um homem caiu de um articulado quando passava por um viaduto em Curicica, na Zona Oeste. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu após ele tentar forçar a porta do articulado ainda em movimento, para seguir o trajeto "pendurado".

No dia seguinte, dois coletivos do corredor Transcarioca tiveram os dispositivos que acionam as portas arrebentados na Estação Aroldo Melodia, na Ilha do Fundão, Zona Norte do Rio. De acordo com a concessionária, os motoristas disseram que os suspeitos não queriam que as portas fossem fechadas. No mesmo dia, um ônibus foi acertado por pedras na Estação da Penha após passageiros reclamarem de grupo que tentou forçar a entrada. Um desses objetos quase atingiu o motorista.

Dois dias depois, 22 de setembro, um coletivo da linha 53 A (Sulacap-Alvorada) foi atingido por uma pedra que quebrou o vidro do articulado na Estação Boiuna, na Taquara. Duas pessoas não identificadas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Um ônibus da linha 40 (Madureira-Alvorada, expresso) teve as portas depredadas na última segunda-feira, dia 26. De acordo com o motorista, passageiros desconectaram alguns fios, fazendo com que o ar do carro vaze . Desta forma, o veículo fica com as portas abertas durante todo o trajeto para que possam sair onde quiserem, desrespeitando os pontos e arriscando suas vidas.

Na noite do mesmo dia, um passageiro de 40 anos ficou gravemente ferido após cair de um BRT na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. No momento da queda, o articulado estava em cima de um viaduto próximo do Terminal Alvorada. A vítima foi encaminhada ao Hospital Lourenço Jorge.

Novos ônibus do BRT



O prefeito Eduardo Paes apresentou, nesta semana, o primeiro articulado da nova frota que deve atender o sistema do BRT no Rio . Cerca de 40 veículos começam a circular em dezembro e haverá uma adição de outros 180 ônibus até meados do próximo ano.

Os coletivos têm um sistema de bloqueio de partidas com as portas abertas, o que deve amenizar a situação dramática vista atualmente nos corredores do BRT. Além disso, todas as unidades contam com uma cabine de proteção para o motorista.

Esses novos articulados são nas cores preto e amarelo e foram adquiridos em três formatos: um com 22 metros e capacidade para 181 passageiros; 18 metros, com previsão para acomodar até 138 pessoas; e 23 metros, que leva até 202 pessoas.