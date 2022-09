Exposição passa pelos últimos 50 anos de história dos DJs no Brasil. - Divulgação

Exposição passa pelos últimos 50 anos de história dos DJs no Brasil.Divulgação

Publicado 30/09/2022 14:31 | Atualizado 30/09/2022 14:37

Rio - A Biblioteca Parque Estadual, no Centro, recebe até o dia 21 de outubro uma exposição gratuita que passa pelos últimos 50 anos de história dos DJs e discotecas do Brasil. O evento é uma realização da Discoterj, associação de DJs e VJs do RJ, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj).

A “1ª Expo DJ – O Tempo Não Para” tem um acervo recheado de itens importantes e históricos para o meio, como o primeiro disco de Big Boy & Ademir (Baile da Pesada) e o Minidisc Desk, que representa o início da mudança para as mídias digitais. Além deles, a coleção conta com um grande número de equipamentos que foram ou são usados por profissionais da área, tudo acompanhado por uma trilha sonora que reúne grandes “hits” que marcaram gerações.

"A ideia é mostrar a história de um personagem da cultura tão importante, que é o DJ, como ninguém nunca viu. Essa é uma profissão que deve ser reconhecida e respeitada em todos os lugares, inclusive na própria escola, onde a música deve ser pauta junto às disciplinas regulares. Queremos utilizar a biblioteca, local comumente utilizado para estudos, para estar próximo aos jovens", explica Sergio "TR" Machado, DJ e assessor de Cultura Urbana da Sececrj.

Durante a abertura da exposição, nesta quinta-feira (29), cerca de 200 DJs que marcaram a história do segmento – entre eles nomes como “Negralha”, “Memê” e “Corello” – receberam um certificado de reconhecimento pelo trabalho realizado nas rádios e clubes. A cerimônia fez parte da celebração de 39 anos da Discoterj.

Cleber, 45, e Bernardo, 14, são pai e filho, moradores da Cidade de Deus, e caminharam juntos ao palco para receber o certificado, orgulhosos por carregarem uma tradição de três gerações de DJs.

"Tudo começou com meu pai, seu Evaldo. Eu o ajudava a carregar as caixas de som e aos poucos fui me interessando e aprendendo. Acabou que meu filho seguiu os mesmos passos que eu. Tá sendo maravilhoso receber esse prêmio ao lado dele. É um reconhecimento para a nossa família", contou o DJ Cleber de Almeida.

A “1ª Expo DJ – O Tempo Não Para” é gratuita e está aberta durante os dias de semana, entre 10h e 17h, até o dia 21 de outubro. A Biblioteca Parque Estadual, onde a mostra acontece, é localizada na Avenida Presidente Vargas, 1261, Centro.