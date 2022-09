Primeiro julgamento de Cintia Mariano Dias Cabral, madrasta que envenenou os enteados Fernanda Cabral, de 22 anos e Bruno Cabral, de 16 - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Primeiro julgamento de Cintia Mariano Dias Cabral, madrasta que envenenou os enteados Fernanda Cabral, de 22 anos e Bruno Cabral, de 16Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 30/09/2022 14:23 | Atualizado 30/09/2022 16:45

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) começa a julgar, nesta sexta-feira (30), a madrasta Cintia Mariano Dias Cabral, acusada pela morte da própria enteada Fernanda Cabral , de 22 anos, por envenenamento. A primeira audiência prevê o depoimento de 28 testemunhas, entre acusação e defesa, além da ré e do outro enteado, Bruno Cabral, de 16 anos, que também foi envenenado, mas sobreviveu. A instrução começou às 13h20 na 3ª Vara Criminal do Rio.

Jane Carvalho Cabral, mãe dos jovens envenenados, compareceu à audiência e afirmou estar confiante. "Estou muito confiante em todos os órgãos competentes, principalmente em Deus. Aqui não tem ira de vingança, mas sim de justiça. Ela [Cintia] em nenhum momento se mostrou arrependida, fez primeiro com a minha filha e depois com meu filho, que graças a Deus está aqui hoje. Peço que ela pague tudo em dobro, o sofrimento e a saudade é grande demais, nada vai trazer a Fernanda de volta, mas a gente está aqui para afastar essa mulher da sociedade para que ela não faça mais nenhuma vítima. Acredito que essa mulher é um ser enviado pelo mal e fez tudo por ganância, com vontade de matar", disse na entrada da sala de audiência. Jane chegou no Fórum vestindo uma blusa com a foto dos filhos.

Bruno também chegou acompanhado da mãe. Bastante nervoso, ele disse ter esperado muito por essa audiência. "Eu estava aguardando esse dia para fazer justiça para mim e para minha irmã. Só tenho que agradecer muito a Deus", disse.

As amigas de Fernanda também compareceram ao julgamento da madrasta. Elas contam que como foi a morte da jovem e lembram da frieza da madrasta. "Espero que a Justiça seja feita e que ela esteja em paz. É como se revivêssemos tudo da época que ela estava internada. Quando a Fernanda faleceu, eu arrumei as coisas dela para serem doadas. A Cintia estava do lado o tempo todo, não esboçava nenhuma reação. Sempre solicita. Quando a Fernanda estava internada, levava cobertor para ela e mandava fotos do maninho (Bruno) rezando por ela. Nunca desconfiei de nada", conta Amanda Barros. Ela ainda completa: "Foi um baque. A Jane [mãe de Fernanda] já suspeitava. Para mim tinha sido uma coisa que já era predestinada, que a gente não espera. Foi uma surpresa e uma grande decepção a nossa amiga ser levada por tanta crueldade".

Gabrielly Andrei, também amiga da vítima, relembra que na época da internação de Fernanda, ela não entendia o motivo daquilo estar acontecendo. "A gente não entendia o motivo para ela estar passando tão mal. Os médicos não sabiam o que ela tinha e eu sempre falava: "Gente, tem alguma coisa acontecendo". Mas a gente não imaginava que viria algo assim da própria madrasta. Nunca desconfiamos de nada. Ela [Cintia] visitava ela. A Fernanda estava com uma alimentação super saudável, estava muito feliz antes disso acontecer. A falta que ela faz é inexplicável. Ela foi a melhor pessoa que já conhecemos. Parece tudo coisa de filme. Um pesadelo", diz.

Depoimentos

A audiência teve início com o depoimento da perita criminal Gabriela Graça Soares, responsável pela exumação do corpo da Fernanda. A profissional afirmou que os sintomas apresentados pela vítima apontam o consumo de chumbinho, mas devido ao tempo que a vítima ficou sepultada, ela já não tinha mais material suficiente para o exame. "A minha conclusão é um laudo indireto baseado nas informações hospitalares. O exame direto foi a exumação e ele foi feito. No caso da Fernanda, as informações fornecidas pelo prontuário foram mais importantes. Dado o tempo em que foi feita a exumação do corpo", disse a perita.

A defesa de Cintia tentou questionar a profissional com o intuito de desqualificar os laudos que sugeriram o envenenamento da vítima. Os advogados chegaram a sugerir que a intoxicação poderia ser causada pelo uso de anabolizantes.

Em seguida foi a vez do delegado titular da 33ª DP (Realengo), Flávio Ferreira Rodrigues, depor. Ele lembrou que o depoimento do filho biológico de Cintia na distrital foi uma peça fundamental nas investigações. "Quando teve o depoimento do filho, foi uma peça que, ao nosso ver, se encaixava no caso. Tudo começou com o relato do Bruno, ali do almoço, mas faltava ali algo contundente, que veio quando esse rapaz nos contou isso. Ele chega e fala: 'Minha mãe confessou para mim'. O relato era todo levando a crer que fora a Cintia. Foi ela que preparou a comida, colocou o prato, tirou o prato, apagou a luz. No entanto, ainda faltava ali uma peça contundente, então quando o próprio filho dela fala isso, que a mãe confessou, ficou tudo mais claro".

A terceira pessoa a depor foi a mãe de Fernanda, Jane. Em seu relato, Jane conta como suspeitou que Cintia teria envenenado seus filhos. "Quando o Bruno chega no hospital, eu automaticamente falei que poderia ser envenenamento. Quando eles fizeram a lavagem, os médicos conseguiram ver a olho nu os fragmentos do veneno. A partir daquele momento, eu conectei os dois casos. Com o Bruno, eu consegui, mas com a Fernanda não deu. Com a minha filha, ela inventou de dar banho, o que fez com que o veneno fizesse o efeito. Não sei por qual motivo, ela nunca causou nenhuma ameaça para essa mulher. Não tinha qualquer motivo para ela fazer isso. Acredito que tenha sido por ganância".



Jane relata também que Cintia acompanhou o sofrimento da família durante 13 dias. "Ela permanecia sim muito fria. Às vezes, se demonstrava até ser amiga. Queria levar comida para mim, mas até ali, eu achava que ela estava sendo humana. A Fernanda permaneceu 13 dias internada sem nenhum diagnóstico. Em nenhum momento ela esteve lúcida".

Em seguida foi a vez de Bruno, enteado que também foi envenenado por Cintia, prestar depoimento. Ele lembrou que desde a morte da irmã, se manteve afastado da madrasta. "Fui embora de lá porque tinha problemas com ela. Eram problemas bobos, como tirar minha carteirinha, que faziam eu ser chamado na escola. Ela pegava dinheiro de dentro da minha carteira. Eu comecei a desconfiar quando a minha carteirinha sumiu, de novo, e a filha menor dela, Ana Clara, tinha achado do lado do sofá. Tinha dia que ela estava tranquila e tinha dia que ela arrumava problema do nada", lembra o adolescente.

Bruno também relata uma brincadeira do pai ao ver a forma cordial como Cintia o estava tratando. "Ela me chama na cozinha, e pede para me servir, com feijão já no prato. O feijão foi só para mim. Foi a primeira vez que ela me deu o prato já colocado. Meu pai chega a brincar, dizendo que ela está me envenenando. Na primeira vez que ela tirou o prato, ela raspou a parte que eu tinha separado, das pedrinhas, e jogou no lixo", conta.



Durante a fala da maioria dos depoentes, a defesa de Cintia insistiu em questionar se Fernanda fazia uso de anabolizantes, em uma tentativa de invalidar o laudo da causa morte. No entanto, a mãe da jovem negou. "Nenhum anabolizante. Ela era toda natural".



Relembre o caso

A Polícia Civil do Rio indiciou Cíntia Mariano pelo homicídio de Fernanda, e pela tentativa de homicídio de Bruno Carvalho. Os dois eram enteados dela e foram envenenados, de acordo com as investigações. Segundo a 33ª DP (Realengo), ela teria colocado chumbinho na comida dos irmãos no dia 15 de março e 15 de maio, respectivamente.

As investigações tiveram acesso ao celular de Cíntia e uma perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE-RJ) apontou que não foi encontrado conteúdo diretamente ligado ao crime, mas diversas mensagens foram apagadas, o que justifica as últimas pesquisas de Cíntia na internet, que digitou "como apagar mensagens de Whatsapp" nas buscas. Em conversas com os filhos, foi possível perceber a preocupação deles com o comportamento da mãe.



Em um diálogo no WhatsApp no dia 16 de maio, às 12h03, Cíntia fala com seu irmão Wesley sobre o envenenamento de Bruno: "Bruno almoçou aqui e foi envenenado. Uma desgraça tá acontecendo aqui " e Wesley responde: "Mas como assim? Se ele comeu aí, onde ele está?".



Em outra conversa, a filha de Cíntia, Carla Mariano Rodrigues, perguntou se a mãe lembrava de tudo que elas passaram com a separação: "Meu Deus, mãe. Você lembra de tudo que passamos? Na separação de vocês? Como a gente não vai desconfiar de você?". Na conversa, é possível ver várias mensagens que foram enviadas por Carla apagadas.

O laudo complementar de necropsia realizado no cadáver exumado de Fernanda, irmã de Bruno, atestou que a causa de sua morte foi intoxicação exógena, provocada por envenenamento. Mesmo o exame toxicológico não tenha sido capaz de identificar as substâncias, o documento do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IMLAP) comprova que a eliminação do organismo de chumbinho é rápida.



No laudo de exame complementar de pesquisa indeterminada de substância tóxica em amostra biológica apresentou evidências de compostos carbofurano e terbufós no material gástrico de Bruno. Esse documento comprovou que o pesticida, chumbinho, estava presente no organismo do estudante.