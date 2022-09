Droga estava escondida dentro de um frasco com etiqueta que indicava tratar-se de mel. - Divulgação

Publicado 30/09/2022 16:09

Rio- A Receita Federal apreendeu, nesta sexta-feira (30), 886 g de óleo de haxixe em uma encomenda postal no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A apreensão soma R$ 44.300,00. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-x.

De acordo com a instituição, a droga estava escondida dentro de um frasco com etiqueta que indicava tratar-se de mel. A remessa capturada, que também tinha relógio, perfumes, suplemento alimentar, doces, cosméticos e cabos para celular, vinha dos Estados Unidos e tinha como destino Brasília.

O trabalho foi realizado pela Seção de Remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.