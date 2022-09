Acidente com vitima fatal na Ilha do Governador, nesta sexta feira (30). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 30/09/2022 17:02 | Atualizado 30/09/2022 17:33

Rio – O homem ferido na colisão entre um carro e um ônibus , na manhã desta sexta-feira (30), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, segue em estado grave. Wagner Soledad foi transferido na tarde desta sexta para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES).Wagner estava no carro que bateu violentamente em um ônibus na Rua Cambaúba, esquina com a Rua República Árabe da Síria. Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel da Ilha foram acionados por volta das 6h. Ao chegarem ao local, encontraram o carro com as rodas para cima com Wagner e a mulher, Anelise Soledad, feridos, e uma mulher morta no local, identificada como Carla da Costa Azevedo, de 53 anos.Segundo a corporação, Carla estava no banco de trás do veículo, enquanto Wagner dirigia, e Anelise se encontrava no banco do carona no momento do acidente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Anelise se encontra em estado grave, sendo transferida para uma unidade hospitalar privada.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro, em alta velocidade, avança o sinal do cruzamento, é atingido por um ônibus e capota com a força do impacto. De acordo com uma testemunha que presenciou o acidente ,Carla voou pela janela do carro e caiu no chão, já sem vida. Já o motorista estava desacordado e muito machucado. Somente a outra mulher, sentada no bando do carona, estava lúcida.Segundo o pai do motorista do carro, o casal estava indo para o trabalho com uma amiga quando se envolveram no acidente. "Eles estavam saindo de casa para o trabalho, ele deixou a filha dele, na minha casa, foi levar a mulher dele para o trabalho e ia trabalhar também".Carla e Anelise estavam a caminho da Localiza, onde trabalhavam juntas.Segundo o relato da testemunha, o carro foi parar dentro de um posto de gasolina após o acidente e o ônibus, da linha634, que faz o trajeto Bananal - Saens Peña, ficou com a frente totalmente destruída. O motorista do coletivo já foi liberado do local.O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador) e, de acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente.