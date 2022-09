Jovens foram mortos próximo a praça no bairro Vila Julieta, em Resende - Reprodução / Redes sociais

Publicado 30/09/2022 17:48

Rio - Dois jovens foram assassinados a tiros, na tarde desta sexta-feira (30), na Avenida Santo Antônio, na Vila Julieta, no município de Resende. Testemunhas relataram que os suspeitos estavam em motocicletas, atiraram contra os dois rapazes e fugiram.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e encontraram as vítimas, de aproximadamente 20 anos, já mortas no chão e na calçada próximo a Praça Julieta Botelho. Policiais do 37º BPM (Resende) também estiveram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, cidade vizinha.

A área foi isolada para perícia e a ocorrência segue em andamento. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.