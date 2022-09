Encanamento desativado, na Avenida Niemeyer, é removido pela concessionária Águas do Rio - Divulgação / Águas do Rio

Rio - A concessionária Águas do Rio começará a remover, nesta sexta-feira (30), uma tubulação de esgoto desativada, na Avenida Niemeyer, em São Conrado, Zona Sul. Um trecho da via será interditado pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio) para a realização das obras, que contarão com o trabalho de alpinistas e caminhões. A retirada acontecerá nas noites de sexta e sábado até o mês de dezembro.O encanamento de 1,3 quilômetro de extensão, que passa ao lado da ciclovia Tim Maia, está desativado há mais de 10 anos. Por isso, os dutos corriamo risco de desabar, como foi denunciado por frequentadores do local em um grupo de uma rede social Quando estava em funcionamento, a tubulação levava o esgoto do bairro de São Conrado e da Rocinha até a Estação Elevatória do Leblon, de onde era encaminhado ao Emissário Submarino de Ipanema. Atualmente, os dejetos são levados ao emissário por um encanamento mais novo e instalado em um local menos aparente.No sábado (24), a concessionáriafez testes de operação eretirou uma parte da estrutura. "A retirada dessa tubulação, que há mais de 10 anos não é utilizada, visa a evitar acidentes, inclusive com a ciclovia. A estrutura dela está completamente deteriorada e tínhamos que tomar uma providência rapidamente", destacou o superintendente da Águas do Rio, Sinval Andrade.