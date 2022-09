João de Aquino morre aos 77 anos - Reprodução / Facebook

João de Aquino morre aos 77 anosReprodução / Facebook

Publicado 30/09/2022 10:19

Rio - O sepultamento do violonista João de Aquino acontecerá nesta sexta-feira, às 16h, na Capela 11, no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte. Mais cedo, às 11h, o corpo do músico será velado no local. As cerimônias serão abertas ao público. Nas redes sociais, artistas lamentaram a morte do instrumentista.João de Aquino era considerado um dos maiores violonistas da história da música brasileira e morreu na noite de quarta-feira (28) , aos 77 anos, vítima de parada cardíaca em decorrência de complicações de uma pneumonia. O músico também se destacou como compositor, arranjador e produtor musical.A morte do violonista repercutiu no cenário cultural e artistas consagrados deixaram mensagens exaltando o talento e a personalidade de João. "Que Papai do Céu o receba com luz e conforte os corações da família e amigos", disse o coreógrafo e bailarino Carlinhos de Jesus.O compositor e produtor Ronaldo Bastos também lamentou a morte do artista. "Sinto muito, mais um amigo genial que perdemos", desabafou o fundador do movimento musical Clube da Esquina.Em entrevista ao, a cantora Áurea Martins, que teve seu primeiro álbum produzido por João, contou que o músico "tinha temperamento forte, mas era muito divertido" e possuía "uma grande presença de espírito"."Ele foi uma pessoa muito importante na vida de diversos músicos e para a mim. Ele produziu meu primeiro CD, o 'Áurea Martins, a Voz Rouca da Crooner'. A coisa mais importante na nossa relação foi o carinho, inclusive o carinho que ele teve na produção desse disco. Esse é o ponto principal da nossa amizade", lembrou Áurea.