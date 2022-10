Suspeito morreu após acidente na Rua Carolina Machado, em Madureira - Reprodução / Google Street View

Publicado 01/10/2022 13:03

Rio - Um homem morreu em um acidente de trânsito após tentar escapar de uma abordagem policial na madrugada deste sábado (1º) na Rua Carolina Machado, em Madureira, Zona Norte do Rio.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o homem, que estava numa moto, sofreu o acidente depois de ser abordado por um agente que estava de folga. Momentos antes, o PM havia sido vítima de uma tentativa de assalto ao chegar em casa. Alvo de tiros por parte dos assaltantes, ele reagiu. Não houve, no entanto, registro de baleados.

Ainda segundo nota oficial da corporação, depois do confronto, o policial abordou uma moto suspeita de ter participado do assalto, e um dos ocupantes foi preso. Já o outro homem que estava no veículo tentou fugir, mas morreu em um acidente de trânsito.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para nenhuma ocorrência do tipo na região.

O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes).