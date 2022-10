Uma réplica de pistola foi apreendida e os pertences da vítima (uma mochila e um celular) foram recuperados - Foto: Divulgação PM

Publicado 01/10/2022 15:29 | Atualizado 01/10/2022 15:52

Rio - Dois assaltantes foram presos, na sexta-feira (30), depois de assaltar uma mulher no bairro de Turiaçu, na Zona Norte. Policiais militares do 9º BPM capturaram os criminosos na Estrada do Sapê. Uma réplica de pistola foi apreendida e a mochila e o celular da vítima foram recuperados.

De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram abordados por uma mulher relatando que havia sido roubada. As equipes iniciaram as buscas a partir das informações passadas e conseguiram deter os dois homens. O caso foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho).