Familiares estiveram no IML do Centro para a liberação do corpo de Lucas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/10/2022 15:06 | Atualizado 01/10/2022 15:07

Rio - "Ele era muito trabalhador, muito amoroso, estava sempre com os filhos... A nossa relação era muito boa, ele tinha uma relação boa com todo mundo", contou Andréia de Paula Francisco, tia de Lucas Francisco da Silva, de 20 anos, morto prensado por trem nesta sexta-feira na estação da SuperVia de Madureira , na Zona Norte do Rio.

A mulher, de 43 anos, disse que o sobrinho estava saindo do trabalho no momento do acidente. Lucas era mototaxista, mas tinha conseguido um serviço como assistente de pedreiro para ajudar na renda. Antes de chegar na estação, ele pediu dinheiro à esposa para voltar para casa.

"O que a gente sabe é que ele largou do trabalho por volta das 18h e pediu um dinheiro para a esposa, que fez um pix para ele. Mas acho que ele não conseguiu recarregar o cartão Riocard. Pelo que estão dizendo, eu não sei realmente o que houve, ele foi pular a plataforma para dar calote, mas não conseguiu subir e foi esmagado pelo trem", contou.

Nas redes sociais, outros passageiros relatam que Lucas já estava dentro do terminal. "Ele não invadiu a estação. Ele estava na plataforma e tentou atravessar para outra. Ao tentar voltar, o trem pegou ele. O trem, mesmo acionando o freio de emergência, arrastou e ele ficou prensado. Muito triste ver na hora", relatou uma internauta.

Abalada, Andréia disse que reconheceu o sobrinho em vídeos que circularam nas redes sociais mostrando o rapaz esmagado entre o trem a plataforma.

"Minha filha falou: 'mãe, pode não ser ele, porque está de costas'. Eu conheço ele de costas, de frente, de lado... É ele. Vim encontrar minha sobrinha que está sem condições para nada. Ainda não vimos nada de sepultamento, mas vamos decidir agora", explicou Andréia.

Familiares do jovem estiveram na tarde deste sábado (1º) no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. O ex-jogador do Flamengo Jean Lucas é amigo de infância do rapaz e arcou com os custos do sepultamento. Lucas deixa a mulher e dois filhos.

De acordo com a SuperVia, houve um acesso indevido nas proximidades da estação por volta das 20h. O Corpo de Bombeiros e o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados. A concessionária ressaltou que "é extremamente importante que passageiros e pedestres respeitem as normas de segurança e não transitem na via férrea, com o objetivo de evitar acidentes".

A empresa também reforçou que os trens não conseguem para imediatamente após o acionamento da frenagem. "A uma velocidade de 80km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente."

O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).

* Colaborou Reginaldo Pimenta