Prefeito Eduardo Paes compareceu a cerimônia, ao lado do jornalista Ancelmo Gois, amigo de Jorge Bastos Moreno, que dá nome a escolaDivulgação / Prefeitura

Publicado 04/10/2022 14:47 | Atualizado 04/10/2022 15:00

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou, nesta terça-feira (4), o Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI) Jornalista Jorge Bastos Moreno, no bairro do Rocha, na Zona Norte. A escola possui capacidade para atender 300 crianças do berçário à pré-escola e teve investimento de R$ 18,5 milhões para a construção.



Esta é a segunda unidade de ensino inaugurada pela prefeitura neste ano e faz parte da retomada do Programa Fábrica de Escolas, responsável pela construção de escolas na capital carioca. O EDI está localizado no mesmo complexo onde já funcionam o Ginásio Experimental Tecnológico Elza Soares e a Escola Cívico-Militar, sendo a terceira instituição de ensino a ser construída no campus.

Ao todo, a unidade possui quatro berçários, oito salas de atividades, além de fraldário, solário, parquinho, cozinha e refeitório, área administrativa com secretaria, sala de direção e depósitos. Toda a escola foi projetada de acordo com as normas de acessibilidade, para atender portadores de necessidades especiais.

Para o início das aulas, cinco turmas de Pré-Escola I e II, com cerca de 130 alunos, serão transferidas da Escola Municipal Delfim Moreira, no mesmo bairro.



Durante o evento de inauguração, o prefeito Eduardo Paes falou sobre a importância do ambiente escolar para as crianças. "Inaugurar escola é sempre um motivo de enorme alegria. Dar o nome de Jorge Bastos Moreno a esta escola é uma homenagem que fazemos com muita honra e prazer, temos que inspirar essa criançada para ter crença no futuro do Brasil. Essas crianças, aqui, têm que ser educadas num ambiente de disciplina, respeito, mas, acima de tudo, num ambiente de liberdade, de democracia", afirmou Paes.



De acordo com a prefeitura, há a previsão de que, até 2024, a cidade do Rio ganhe 22 novas unidades escolares, sendo 18 oriundas da retomada do Programa Fábrica de Escolas e quatro escolas olímpicas, que estão sendo construídas com a utilização de materiais da desmontagem da Arena do Futuro, no Parque Olímpico, em Jacarepaguá, que recebeu as competições handebol e goalball nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.



Presente na cerimônia, o secretário de Educação, Antoine Lousao falou sobre a previsão do governo para a criação de novas escolas nos próximos anos. "Vamos entregar mais dez escolas para o próximo ano letivo. São obras que estavam paradas e que estamos retomando. Com isso, vamos contribuir para aumentar a oferta de vagas na educação infantil e a qualidade de ensino no Rio de Janeiro", explicou Lousao.



As estruturas das escolas do Programa Fábrica de Escolas, coordenado e executado pela Rio-Urbe, órgão da Secretaria Municipal de Infraestrutura, possuem um método de construção mais ágil, composto por elementos pré-fabricados que, além de serem sustentáveis, permitem mais rapidez na execução das obras, como contou a a secretária de infraestrutura, Jessick Trairi, que também participou da inauguração. "Nessa metodologia construtiva, usamos aqui paredes e telhados termo-acústicos para trazer conforto aos cerca de 300 alunos. Como é uma unidade que recebe crianças da primeira faixa etária, é importante a escola ter esse isolamento acústico e uma temperatura adequada para todos os alunos e professores", afirmou Trairi.



Atualmente, a rede da Secretaria Municipal de Educação dispõe de 287 Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI) atendendo cerca de 75.500 crianças. Para o início do próximo ano letivo está prevista a construção de mais cinco unidades nos bairros da Pavuna, Maré, Curicica e Antares, que receberá dois.



Jorge Bastos Moreno



O jornalista Jorge Bastos Moreno nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, em 23 de abril de 1954. Durante os mais de 40 anos de carreira, foi ganhador do Prêmio Esso e trabalhou como colunista do jornal O Globo, onde escrevia semanalmente sobre política. Ele morreu em 2017, aos 63 anos.



Companheiro de redação de Moreno durante 15 anos, o colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois, que também compareceu a inauguração, se disse emocionado com a homenagem ao amigo. "Confesso que estou impactado por estar diante de uma escola fantástica, com uma iluminação natural primorosa. O Jorge Bastos Moreno foi um dos melhores jornalistas do Brasil em sua época, um profissional excepcional. Essa é, na verdade, uma homenagem à imprensa brasileira", contou o jornalista.

