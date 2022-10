Operação da PM no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Operação da PM no Complexo do Lins, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 04/10/2022 13:51

Rio - Quatro escolas precisaram ser fechadas, nesta terça-feira (4), devido a um intenso tiroteio no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. Segundo relato de moradores da região, a troca de tiros entre PMs e traficantes começou por volta das 7h da manhã.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), as unidades fechadas retomam as atividades nesta quarta-feira. Ainda de acordo com a secretaria, os alunos estão tendo atividades realizadas de maneira remota.

A medida de segurança segue o protocolo previsto e tem o objetivo de não expor funcionários e estudantes aos riscos. A pasta não informou quais escolas e a quantidade de alunos afetados



A Polícia Militar comunicou em nota que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizam uma operação na região para reprimir o crime organizado. Até o momento, a corporação não informou qual o balanço de presos e de apreensões com a ação. Também não há registro de feridos.