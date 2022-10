Vítima foi encontrada pelos militares do Corpo de Bombeiros na Estrada da Conceição, no bairro Porto da Rosa - Reprodução Google

Vítima foi encontrada pelos militares do Corpo de Bombeiros na Estrada da Conceição, no bairro Porto da RosaReprodução Google

Publicado 09/10/2022 12:27 | Atualizado 09/10/2022 12:30

Rio - Um homem vítima de espancamento foi resgatado por militares do Corpo de Bombeiros, neste sábado, às margens da Rodovia Niterói-Manilha (RJ-101), na altura do bairro Porto da Rosa, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo informações preliminares, a vítima seria um militar da Marinha que foi agredido por traficantes do Complexo do Salgueiro.

Os relatos indicam que o homem entrou na comunidade por engano, no fim da noite de sexta-feira (7), ao seguir a rota sugerida pelo GPS do carro. Dentro da favela, ele teria sido abordado pelos criminosos que o mantiveram sob ameaça e agressões.

Ainda segundo as informações, ele só foi libertado porque alegou ter um filho recém-nascido. O resgate foi feito por equipes do 20º Grupamento de Corpo de Bombeiros (GBM) de São Gonçalo, às 7h06, na Estrada da Conceição, no bairro Porto da Rosa.

O DIA entrou em contato com o 1º Distrito Naval para confirmar a informação sobre a vítima das agressões ser um militar da Marinha, mas até o momento o órgão não se manifestou sobre o caso. A reportagem também procurou a Polícia Civil para verificar se houve registro em delegacia da região, mas a corporação negou.

Após ser socorrido, a vítima das agressões foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.