Crianças participaram de uma oficina de desenho durante o evento - Divulgação / Prefeitura do Rio

Crianças participaram de uma oficina de desenho durante o eventoDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 09/10/2022 11:10 | Atualizado 09/10/2022 11:14

Rio - A Prefeitura do Rio atendeu, neste sábado (8), um total de 986 pessoas na Vila do Sapê, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. A ação, que faz parte do programa Favela com Dignidade, realizou serviços de recapeamento, desobstrução, reposição de canaletas, iluminação e sinalização, além de encaminhar moradores para retirada de documentos e efetuar cadastros para vagas de emprego e inscrições para o Cadastro Único.

"Estamos retornando à Vila Sapê para dar continuidade aos serviços da Prefeitura realizados anteriormente, e atender novas solicitações da comunidade, como a reforma da quadra de esportes. A Ação Comunitária tem como função tirar da invisibilidade aqueles que mais precisam da Prefeitura", afirmou a secretária de Ação Comunitária, Marli Peçanha.

Em uma das atividades que fizeram parte do mutirão, o projeto Turistando com a Comunidade, que tem como objetivo integrar as favelas com pontos turísticos da cidade, levou a uma visita guiada 40 moradores da comunidade Partido Alto, próxima à Vila Sapê, para conhecerem o Museu de Arte do Rio. Durante a visita, crianças da comunidade participaram de uma oficina de desenho na tenda do projeto.

Na última sexta feira (7), a Secretaria já havia realizado uma roda de conversa sobre meio ambiente, para conscientizar os moradores sobre a importância de preservação do Rio Guerenguê, que corta a comunidade, alertando para os perigos do despejo de lixo no córrego como uma das causas de enchentes.