Câmera de segurança flagrou momento em que bando armado sai de carro para atacar PM - Reprodução

Publicado 09/10/2022 11:31 | Atualizado 09/10/2022 11:46

Rio - Um policial militar de folga foi baleado por criminosos, no início da noite deste sábado (8), no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. O policial, que ainda não teve seu nome divulgado, trocou tiros com os bandidos e foi atingido. Após o confronto, os bando fugiu, e ele foi socorrido para unidade de saúde da região, onde segue internado.



Imagens de câmera de segurança divulgadas nas redes sociais mostram que os bandidos já esperavam pelo policial. Ao todo, quatro criminosos teriam atacado o PM. O bando aguardava dentro de um carro, na esquina da rua onde supostamente o policial residiria.