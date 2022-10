As estações ColÃŜnia, Parque das Rosas e Taquara do BRT passarão por reformas esta semana - Divulgação

As estações ColÃŜnia, Parque das Rosas e Taquara do BRT passarão por reformas esta semana Divulgação

Publicado 10/10/2022 16:18 | Atualizado 10/10/2022 16:24

Rio – Três estações do BRT passarão por reformas nesta semana, entre terça-feira (11) e sábado (15), segundo a Mobi-Rio, empresa administradora do serviço.

As obras na estação Colônia, em Jacarepaguá, no corredor Transolímpica, começam na terça-feira (11). Já na estação Parque das Rosas, na Barra da Tijuca, no corredor Transoeste, elas têm início na quinta-feira (13), enquanto na estação Taquara, no corredor Transcarioca, módulo parador, no sábado (15). A previsão de reabertura de cada uma é de uma semana, a partir da data do início da obra.

O objetivo da reforma é oferecer mais conforto e segurança para os usuários do sistema BRT. As intervenções vão seguir os padrões adotados nas demais: portas de vidro serão substituídas por chapas de aço vazadas; fiação embutida; e portas com trava automática e mecanismos blindados. A estação Padre João Cribbin é a 72ª estação remodelada no sistema BRT desde março de 2021.