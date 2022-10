Homem atacou veículo usado pela equipe da Light em serviço de corte de energia - Reprodução de vídeo

Publicado 10/10/2022 14:57 | Atualizado 10/10/2022 18:12

Rio - Um cliente da Light, que teve a energia cortada, atacou o carro usado pelos funcionários durante o serviço, na sexta-feira passada (7), em Itaguaí, na Baixada Fluminense. De acordo com a empresa, o caso foi registrado na 50ª DP (Itaguaí) e os funcionários não foram agredidos.



Um vídeo, compartilhado por um dos agentes nas redes sociais, mostra o cliente partindo para cima do carro. A equipe teria alertado ao morador do imóvel sobre a suspensão do fornecimento e, após a montagem da estrutura para o serviço, eles foram surpreendidos pela investida do homem.

Nas imagens, é possível ver ele caminhando em direção ao veículo com uma barra de ferro e desferindo golpes nos vidros das portas e também no para-brisa do veículo.

De acordo com a concessionária, os funcionários passam bem e o caso foi registrado na Polícia Civil, que deve investigar o ocorrido.



A Light informa ainda que todos os corte são avisados com antecedência diretamente nas faturas. "Após este alerta, o cliente tem um prazo de 15 dias para regularizar a situação. A partir deste prazo, pode ocorrer a suspensão do fornecimento", diz o site da companhia.

Em nota, a Polícia Civil informou que já identificou o homem responsável pelo ataque à equipe e que ele será ouvido na delegacia. Os agentes da 50ª DP Seguem investigando o caso.