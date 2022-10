Responsáveis devem ficar atentos aos objetos pequenos, em especial às baterias, que representam o maior risco - Eduardo Kapps / Secretaria Municipal de Saúde

Responsáveis devem ficar atentos aos objetos pequenos, em especial às baterias, que representam o maior riscoEduardo Kapps / Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 10/10/2022 16:15

Rio – O aguardado presente de Dia das Crianças, celebrado na quarta-feira (12), é motivo de euforia para os pequenos, mas também de cuidado redobrado para os responsáveis. Apesar de inofensivas a princípio, as pequenas peças dos brinquedos novos, como baterias, podem causar acidentes se ingeridas.



O alerta é feito pelo otorrinolaringologista Édio Cavallaro, subchefe do serviço de otorrinolaringologia do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Referência no estado, a unidade realiza cerca de cinco mil atendimentos por ano para a retirada de corpos estranhos em ouvido, nariz, garganta, brônquios e esôfago.