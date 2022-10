Imóvel na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio, na tarde desta terça-feira (11) - Divulgação

Publicado 11/10/2022 15:34 | Atualizado 11/10/2022 20:39

Rio - Um incêndio atingiu um imóvel na Rua Frei Caneca, na altura do número 113, no Centro do Rio, por volta das 14h desta terça-feira (11). Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas. Às 15h o quartel Central solicitou reforço dos quartéis de São Cristóvão, Grajaú, Humaitá, Catete e Tijuca. Devido a proporção do incêndio, os bombeiros operaram com a ajuda de um drone. Até o momento não há informações de vítimas.

Os bombeiros informaram que às 17h as chamas foram controladas e a ocorrência estava em fase de rescaldo.

Segundo os bombeiros, trata-se de um galpão, mas ainda não há informações do que funcionava no local.

O trecho na Rua Frei Caneca encontra-se interditado e os veículos estão sendo desviados pela Rua General Caldwell. Às 20h, o Centro de Operações Rio informou que a rua continua interditada para atuação do bombeiros. O trânsito é intenso nas vias do Centro, incluindo a Mem de Sá e a Avenida Presidente Vargas.

Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível que o incêndio causou uma grande nuvem preta na região. Veja imagens:

Galpão na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio, pega fogo na tarde desta terça-feira (11).



Galpão na Rua Frei Caneca, no Centro do Rio, pega fogo na tarde desta terça-feira (11).



