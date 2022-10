PRF realiza fiscalização na BR-101 - Divulgação / PRF

PRF realiza fiscalização na BR-101Divulgação / PRF

Publicado 12/10/2022 11:57 | Atualizado 12/10/2022 12:00

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (12), durante fiscalização na BR-101, na altura de Casimiro de Abreu, com drogas e armas em seu veículo. Ao ser abordado por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista confirmou a presença de material ilegal no interior do carro.

Foram encontrados no veículo dois tabletes de maconha, 12.278 papelotes de maconha, 39.737 pinos de cocaína, duas pistolas automáticas com numeração raspada e 50 munições. Segundo os agentes da PRF, o homem alegou estar vindo da Penha, Zona Norte do Rio, em direção ao bairro Âncora, em Rio das Ostras. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.