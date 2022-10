Celulares, arma e bombas caseiras apreendidos com suspeito de integrar milícia - Foto: Divulgação/Pmerj

Celulares, arma e bombas caseiras apreendidos com suspeito de integrar milíciaFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 13/10/2022 08:35 | Atualizado 13/10/2022 08:38

Rio - Policiais militares da Corregedoria Geral da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Militar (Dpjm) prenderam, no final da tarde desta quarta-feira (12), um homem suspeito de fazer parte de um grupo miliciano na Rua Rosa Muller, Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A prisão foi possível graças a informações passadas pelo Disque Denúncia.



De acordo com a assessoria da PM, os agentes foram informados sobre a ação de milicianos na localidade e abordaram o suspeito, que não foi identificado, em um veículo naquele endereço. Com ele, foram apreendidos uma pistola com numeração raspada, munição, três celulares e duas bombas caseiras.



Além da arma, os militares também encontraram um Certificado de Registro de Arma de Fogo (Craf) referente a uma pistola 9mm, em nome de outro homem, que possui oito passagens na Justiça e está em liberdade no regime semiaberto.



O material apreendido, assim com o suspeito, foram encaminhados para a 54ª DP (Belford Roxo),para registro de ocorrência. Ele foi autuado por posse de arma ilegal.