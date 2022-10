PM foi abordado por criminosos em um veículo - Reprodução/TV Globo

Publicado 13/10/2022 08:37 | Atualizado 13/10/2022 08:54

Rio - Um suspeito morreu e um policial militar ficou ferido, durante uma tentativa de assalto, na noite desta quarta-feira (12), no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. O agente foi abordado por um grupo armado, que estava em um veículo, quando passava pela Avenida Rui Barbosa, reagiu a ação dos criminosos e houve confronto.

De acordo com a PM, um suspeito acabou sendo atingido pelo policial e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada para realizar perícia e registrar o caso. Os outros assaltantes conseguiram fugir. O militar, que acabou ferido no pé, recebeu atendimento no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, onde levou alguns pontos e foi liberado.