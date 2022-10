Policiais da Desarme realizam perícia em carro apreendido durante operação conjunta com a PRF - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 13/10/2022 09:31 | Atualizado 13/10/2022 10:21

Rio- A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal realizam uma operação na manhã desta quinta-feira (13) para cumprir quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em endereços ligados a um casal de empresários que morava na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e possuía uma loja no Méier. A dupla é acusada de ser a responsável por um carregamento de fuzil e pistola que foram interceptados pela PRF no município de Mangaratiba em 8 de fevereiro deste ano.



De acordo com as investigações, os suspeitos identificados inicialmente como Anderson Alves da Silva e Tatiana do Nascimento Rodrigues viviam juntos há cinco anos no Rio de Janeiro, possuindo uma loja de importação e utilidades no bairro do Méier e uma empresa de construção. Os dois moravam em condomínios de luxo na Barra da Tijuca, vivendo uma vida acima de qualquer suspeita, realizando viagens e usufruindo uma vida de luxo.



Após uma série de verificações, policiais descobriram que o principal suspeito Anderson Alves da Silva assumia uma identidade falsa desde 2017, quando veio para o Rio. Ele, na verdade, é Anderson Luiz Miguel, chefe do tráfico em Pontal do Paraná, já preso pela Polícia Federal e pela Polícia do Paraná, além de fugitivo daquele estado com um mandado de prisão em aberto.



A dupla foi descoberta após uma abordagem da PRF em 8 de fevereiro a um outro casal, identificado como Jeferson Miranda de Farias e Kauane Nelieze Luiz de Matto. Eles vinham de Santa Catarina com destino ao Rio em um veículo Fiat Mobi, e foram abordados na altura do Sahy, Mangaratiba. Com eles foram encontrados um fuzil, uma pistola Glock calibre 45 e farta munição dentro do painel do veículo. Eles foram autuado por porte ilegal de arma de fogo, respondendo ao processo na comarca de Mangaratiba.