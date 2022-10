O suspeito foi encaminhado para a DRCI - Divulgação/PCERJ

Publicado 13/10/2022 10:46 | Atualizado 13/10/2022 11:28

Rio- A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (12) um homem de 27 anos acusado de se passar por uma menina em perfis falsos na internet para pedir fotos e vídeos íntimos de meninos menores de idade. O suspeito foi preso em casa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde agentes cumpriram ainda um mandado de busca e apreensão e encontraram grande material de pornografia infantil.



Ao todo, na residência do suspeito foram apreendidos um computador, celulares, camisinhas e ainda réplicas de arma de fogo. Ele irá responder por aliciar, constranger e instigar criança a praticar ato libidinoso através da internet. De acordo com o delegado Pablo Sartori, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), que investiga o caso, o homem era estudante de educação física e praticava esportes em um clube de tênis, onde adquiriu o contato das vítimas, que tinham entre 11 e 17 anos.



“Inicialmente nós tínhamos duas investigações com vítimas menores e pela forma de abordagem vimos que poderia ser o mesmo autor. Ele não chama nenhuma atenção, 27 anos, estudante de educação física e atleta de um clube de tênis, no entanto ele usava isso para chegar nas vítimas, ele se aproximava como instrutor de forma informal e até como técnico ou capitão de equipe, então ele pegava o contato e as redes sociais das crianças e usava um perfil falso de menina da mesma faixa etária das vítimas para se aproximar e assim conseguia obter fotos e vídeos”, explicou.

Materiais apreendidos na casa do suspeito Divulgação/PCERJ

Ainda de acordo com o delegado, duas vítimas já foram identificadas, mas nos materiais apreendidos do suspeito foram encontradas imagens de nudez de outras crianças. “Ele apagava todo conteúdo pra tentar esconder o crime, mas nossa perícia conseguiu identificar. As vítimas eram abordadas no próprio clube de tênis, eram crianças de 11 a 17 anos, sempre meninos, temos fotos de pelo menos 4 ou 5. Pretendemos ouvir-lás na presença do responsável de um psicólogo”, disse.



O delegado informou que ainda investiga se o suspeito utilizava as réplicas de armas para ameaçar as vítimas. Em depoimento, o acusado admitiu os crimes mas informou que está arrependido.