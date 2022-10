O caso foi encaminhado para a 129ªDP - Google Street View

Publicado 13/10/2022 13:10 | Atualizado 13/10/2022 13:20

Rio- A Polícia Militar prendeu um funcionário de um condomínio suspeito de estuprar uma idosa em Iguaba Grande, na Região dos Lagos do Rio, nesta quarta-feira (13).

De acordo com a corporação, uma equipe do 25ºBPM (Cabo Frio) foi acionada para verificar a entrada de uma vítima de estupro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Iguaba Grande. Em seguida, os policiais foram até o condomínio e detiveram o suspeito do crime. A ocorrência foi encaminhada à 129ª DP.

De acordo com informações preliminares a idosa teria 82 anos e sofre de Alzheimer. Procurada, a Polícia Civil ainda não deu mais detalhes sobre o caso.