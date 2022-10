Na Vila Vintém, PMs apreenderam pistola, drogas e rádio comunicador - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 17/10/2022 07:18 | Atualizado 17/10/2022 12:00

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta segunda-feira (17), operações em comunidades da Zona Oeste do Rio. Entre os bairros de Realengo, Padre Miguel e Jardim Sulacap, as equipes atuam na Vila Vintém e nas favelas 77, Minha Deusa, Light, Cosme e Damião, Jardim Novo e Rua I. Em Bangu, as ações ocorrem na Selvinha e no São Bento. Já em Magalhães Bastos, os agentes estão no Curral das Éguas.

De acordo com a PM, as ações são realizadas pelo 14º BPM (Bangu), com apoio do 9º BPM (Rocha Miranda), 18º BPM (Jacarepaguá), 27º BPM (Santa Cruz), 41º BPM (Irajá) e do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR). O objetivo é cessar o clima de instabilidade e guerra entre facções rivais, prender criminosos, apreender armas e drogas, além de coibir roubos de veículos e pedestres.

Até o momento, na Vila Vintém, quatro suspeitos foram presos. PMs do 14º BPM apreenderam uma pistola, munições, drogas e um rádio comunicador. A ocorrência foi encaminhada para a 33ª DP (Realengo). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), duas unidades escolares nas imediações da comunidade prestam atendimento remoto, para garantir a segurança de alunos e funcionários. Nas demais localidades, há funcionamento normal.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as Clínicas da Família (CF) Faim Pedro e Padre John Cribbin, em Realengo; Fiorello Raymundo, em Bangu; e o Centro Municipal de Saúde Padre Miguel mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares estão suspensas nesta segunda-feira.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.