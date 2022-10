Fórum de Jacarepaguá, na Taquara, bairro da Zona Oeste, recebe semana de mediação e conciliação para idosos - Reprodução / Google Earth

Publicado 17/10/2022 08:31

Rio - O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Jacarepaguá, órgão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), realizará, entre os dias 17 e 21 de outubro, a Semana da Mediação/Conciliação para pessoas idosas. A ação acontecerá no Fórum de Jacarepaguá, na Taquara, das 11h às 18h.

Os interessados em participar precisam solicitar uma mediação pré-processual através do site do TJRJ . Para quem já possui uma ação ajuizada, é necessário enviar um e-mail para "jpacentromediacao@tjrj.jus.br", mencionando o número do processo.

As sessões serão mediadas por profissionais do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Rio.

Além das reuniões de mediação e conciliação, o CEJUSC de Jacarepaguá também promoverá palestras sobre saúde mental do idoso e saúde mental no mundo pós-pandemia, no dia 21, a partir das 15h.

O Fórum de Jacarepaguá fica na Rua Professora Francisca Piragibe, 80, térreo, na Taquara.