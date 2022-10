Bombeiros do 5º GBM, de Campos dos Goytacazes, encontraram o corpo do jovem desaparecido, na tarde do último domingo (16) - Reprodução / TV Globo

Publicado 17/10/2022 11:51

Rio - O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, neste domingo (16), no leito do rio Paraíba do Sul, em Cambuci, no Noroeste Fluminense. O jovem estava estava desaparecido desde a última sexta-feira (14).

Segundo informações divulgadas pela corporação, pescadores da região acionaram bombeiros do quartel de Campos às 13h38, após avistarem um corpo boiando no rio. Ao chegarem ao local, perto da Avenida José de Souza Faria, os agentes confirmaram que o corpo era do adolescente desaparecido. A identidade do jovem, no entanto, não foi divulgada.



Na última sexta-feira (14), outro menor, que também não teve o nome divulgado e estava no rio com a vítima, foi resgatado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Campos, com apoio da equipe de Cambuci.



O adolescente resgatado com vida foi conduzido ao Hospital Municipal Moacyr Gomes de Azevedo, no centro de Cambuci. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele.