A carga e o motorista foram localizadas dentro do bairro Jardim Gramacho, em Caxias - PRF/Divulgação

Publicado 18/10/2022 10:31 | Atualizado 18/10/2022 10:47

Rio- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) libertou um motorista, de 43 anos, feito refém durante um roubo de carga que ocorreu na BR-040, em Duque de Caxias, sentido Petrópolis, nesta segunda-feira (17). Agentes também recuperaram parcialmente uma carga de cosméticos avaliada em aproximadamente R$ 51 mil. A carreta e o condutor haviam sido levados para dentro do bairro Jardim Gramacho.

Segundo a PRF, no fim da tarde, após serem informadas sobre o roubo, as equipes iniciaram as buscas. Pouco depois, nas imediações da Rua Remanso com a Araripe, encontraram o veículo e o motorista, que foi resgatado sem ferimentos.

Ainda de acordo com a corporação, o condutor afirmou ter sido abordado por homens armados de pistola, enquanto outros criminosos tentavam desbloquear a carreta. Contudo, com a aproximação dos policiais, a ação foi frustrada e os suspeitos fugiram.

Os policiais ainda realizaram buscas pela comunidade, com apoio aéreo, onde agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Na ação, foi apreendida uma motocicleta Honda/CG 150 preta, roubada, com registro realizado no dia 24 de setembro na 25ª DP (Engenho Novo).

A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP (Duque de Caxias).