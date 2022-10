Um revólver calibre 38, quatro radiostransmissores, 196 pinos de cocaína, 151 pedaços de maconha além de um saco com farelo da droga foram encontrados com os suspeitos - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 18/10/2022 14:14

Rio - Dois homens morreram em confronto com a PM, no bairro Água Santa, em Angra dos Reis, no sul do estado, na noite da última segunda-feira (17).

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do setor de inteligência do 33º BPM (Angra dos Reis) foram até a Rua Leontino Antônio de Souza, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. No local, conforme a corporação, eles foram atacados por criminosos armados e houve confronto.

De acordo com os policiais, após a troca de tiros, dois suspeitos de terem participado do ataque foram encontrados caídos. Com eles, os agentes apreenderam um revólver calibre .38, quatro radiostransmissores, 196 pinos de cocaína, 151 pedaços de maconha além de um saco com farelo da droga.

Os dois suspeitos foram socorridos para o Hospital Municipal da Japuíba, no bairro da Japuíba, mas não resistiram aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).