Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu - Divulgação

Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 18/10/2022 13:33 | Atualizado 18/10/2022 15:06

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam em flagrante um homem, de 22 anos, por agredir a namorada, de apenas 15 anos, no bairro Jardim Marilice, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (17).

O motivo da agressão teria sido uma troca de mensagens entre a adolescente e outro homem. Ao descobrir, o suspeito bateu no rosto da jovem e a jogou no sofá, segundo informações da polícia. Uma câmera instalada na sala gravou o momento em que ele empurra a namorada e então sai do local.

Parentes da adolescente foram à casa do agressor para entender o acontecido, mas ele novamente ficou agressivo e teve que ser contido por seus familiares.

O acusado foi preso por ameaça, injúria, tentativa de lesão corporal e vias de fato. A ocorrência foi encaminhada à Deam de Nova Iguaçu.