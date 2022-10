Identificada como Andreia Cristina, a professora teria orientado um aluno a revidar uma agressão - Foto: Reprodução

Identificada como Andreia Cristina, a professora teria orientado um aluno a revidar uma agressãoFoto: Reprodução

Publicado 18/10/2022 11:57 | Atualizado 18/10/2022 12:11

Rio - Mães de alunos da Escola Municipal Velinda Maurício da Fonseca, no bairro de Rocha Miranda, Zona Norte do Rio, denunciam uma professora do quarto ano de incentivar os estudantes a agredirem os colegas de sala. Ela foi flagrada ordenado a um menino que devolvesse uma suposta agressão a um colega de turma, que seria portador do espectro autista. O fato foi gravado na última semana por uma aluna e denunciado pelos responsáveis à diretora da escola, que ainda teria ameaçado reprovar a turma.

A designer de sobrancelhas Luane Mayara Paula, de 31 anos, é mãe de uma menina de 10 anos que estuda na turma em que aconteceu o incidente. Segundo ela, não é a primeira vez que Andreia incentiva os estudantes a revidarem a agressões dentro de sala. Um outro caso teria acontecido há três semanas e a mãe de uma das crianças orientou que a filha gravasse o que acontecia durante a aula.

"Esse vídeo foi feito porque já havia acontecido um outro caso semelhante com esse mesmo aluno "especial". Uma menina havia batido nele, e essa professora mandou ele dar um tapa na cara da criança", contou a mãe.

Esse episódios não são as únicas reclamações dos responsáveis sobre a docente. De acordo com Luane, as atitudes de Andreia durante o horário de aula também não agradam os pais e mães de alunos.

"Ela fuma dentro de sala de aula e bate as portas e cadeiras. Também grita com os alunos, além de não passar conteúdo, nem mandar trabalho para as crianças estudarem em casa", disse.

A designer de sobrancelha relatou que uma mãe foi à escola fazer uma reclamação com a diretora da escola, identificada como Rosamar. Quando a profissional soube das denúncias, questionou a gravação feita em sala.

"A Rosamar disse que ia resolver a situação. Mas ela foi na sala de aula repreender os alunos e os chamou de fofoqueiros, e que eles não deviam contar em casa o que acontecia na escola", disse. A estudante teria contado à mãe o ocorrido e, para surpresa dos pais, a diretora fez uma nova repreensão e ainda ameaçou os alunos.

"A mãe da menina ligou novamente para a diretora, para questionar o que tinha acontecido. Ela deu uma desculpa e depois falou em sala que a menina não devia que se meter com o que não era da conta dela. Falou que toda a turma ficaria com nota vermelha e seriam reprovados", relatou Luane.

Algumas mães se dirigiram à 5ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), no mesmo bairro, para denunciarem professora e diretora. Durante o atendimento, tiveram uma surpresa. Na instituição, foram informadas pela ouvidora que o vídeo não serviria como prova, pois é proibido o uso de telefone celular dentro de sala de aula.

"Então se minha filha apanhar dentro de sala, e filmarem, ela não pode utilizar a gravação? Foi a própria mãe que pediu para ela fazer o registro", desabafou.

Na manhã desta terça-feira (18), a diretora recebeu alguns pais de alunos na unidade por cerca de dez minutos. No entanto, os responsáveis pretendem registrar ocorrência na delegacia.



Procurada, a direção da Escola Municipal Velinda Maurício da Fonseca não retornou os contatos.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou por meio de nota que "repudia e não compactua com nenhuma atitude violenta de qualquer profissional da rede e essa postura não representa o trabalho realizado pelos profissionais da nossa rede de Educação. A SME instaurou sindicância na unidade escolar para apurar os fatos com a máxima celeridade e a professora foi afastada da unidade.".