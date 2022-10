Os agentes apreenderam 306 gramas de cocaína, 32 gramas de crack, 590 gramas de maconha, 400 ml de solvente orgânico, uma arma, duas granadas e um rádio transmissor - Divulgação

Os agentes apreenderam 306 gramas de cocaína, 32 gramas de crack, 590 gramas de maconha, 400 ml de solvente orgânico, uma arma, duas granadas e um rádio transmissorDivulgação

Publicado 18/10/2022 12:15

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam, na noite desta segunda-feira (17), o gerente do tráfico de drogas de uma comunidade no Morro dos 40, em Japeri, na Baixada. Policiais apreenderam com ele 306 gramas de cocaína, 32 gramas de crack, 590 gramas de maconha, 400 ml de solvente orgânico, um revólver, duas granadas e um rádio transmissor.



O homem, que estava com um menor, iria entregar drogas no bairro Chacrinha. Após revista, o material foi encontrado dentro de uma mochila.

Os suspeitos disseram que a droga era para uma terceira pessoa, mas não quiseram identificar quem era. Eles foram conduzidos para a 63ªDP (Japeri). O menor foi apreendido.