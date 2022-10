Abastecimento será totalmente restabelecido quando o serviço foi concluído pela Cedae - Divulgação

Publicado 18/10/2022 16:17 | Atualizado 18/10/2022 16:54

Sul Fluminense - O distrito de Ipiabas, no município de Barra do Piraí, na Região Sul Fluminense, ficará sem abastecimento de água nesta quinta-feira (20), das 7h às 17h, para manutenção preventiva no sistema de abastecimento pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

O abastecimento ficará paralisado durante o período, para que técnicos façam a limpeza da barragem e do poço de captação de água da elevatória de água bruta (ainda não tratada).

Segundo a Cedae, o fornecimento de água será retomado assim que o serviço for concluído e deve ser normalizado em todo o distrito em até 36 horas. Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela interrupção temporária do abastecimento. Como nem todos têm reservatórios, a empresa recomenda aos consumidores que adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água.

Clientes da Cedae podem pedir caminhão pipa pelo telefone 0800-282-1195.