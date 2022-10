Homem foi morto na entrada do Complexo do Chapadão, em Guadalupe - Reprodução

Homem foi morto na entrada do Complexo do Chapadão, em GuadalupeReprodução

Publicado 27/10/2022 06:45 | Atualizado 27/10/2022 09:10

Rio - Um homem que seria motorista de aplicativo foi morto, no início da noite desta quarta-feira (26), após ser baleado na entrada do Complexo do Chapadão. A vítima de aproximadamente 55 anos, que ainda não foi identificada, passava pela Rua Fernando Lobo, no bairro de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio, quando foi alvo dos disparos. Não havia outras pessoas com ele no carro.



De acordo com relatos nas redes sociais, o homem não havia ligado o pisca-alerta do veículo ao entrar na comunidade e traficantes da região teriam o confundio com um policial militar e, por isso, atirado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a região às 18h29 e encontrou a vítima ferida no banco do motorista do carro. O quartel de Ricardo de Albuquerque chegou a socorrer o motorista com vida, mas ele morreu a caminho do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste.

A Polícia Militar confirmou que a vítima foi baleada na região do Chapadão e que bombeiros prestaram socorro ao homem. Equipes do 41º BPM (Irajá) estiveram no local e comunicaram a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) do caso. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e realiza diligências para identificar a autoria do crime. A investigação está em andamento.