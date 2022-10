Equipes do Batalhão da Ilha do Governador foram acionadas às 6h45 para verificar um incêndio em um carro, na Estrada do Galeão, na altura da subida da Ponte do Saber, no sentido Fundão - Reprodução / Google Earth

Publicado 28/10/2022 08:32

Rio – Um carro pegou fogo e provocou congestionamento no trânsito, na manhã desta sexta-feira (18), na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. As chamas teriam começado após uma colisão entre o veículo incendiado e outro carro.



Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, equipes do quartel da região foram acionadas, às 6h45, para verificar a ocorrência, na Estrada do Galeão, na subida da Ponte do Saber, no sentido Ilha, e conseguiram apagar o fogo. Até o momento, não há relatos de vítimas.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o acidente ocupou duas faixas da Estrada do Galeão. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) deram suporte no local.